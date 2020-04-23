В центре Краснодара временно ограничат движение из-за строительства канализации

В центре Краснодара с 23 апреля больше чем на месяц ограничат движение машин из-за строительства канализационных сетей

Машины не смогут проехать по одной из полос улицы Октябрьской и Красина. Там необходимо провести неотложные работы по строительству новых канализационных сетей в районе Мариинского сквера. Ограничения также коснуться дублирующего проезда по улице Октябрьской вдоль жилых домов и сквера. С 23 апреля по 30 мая водители не смогут проехать: по одной из полос улицы Красина — при повороте с Октябрьской в сторону Индустриальной;

по одной из полос дублирующего проезда по улице Октябрьской — вдоль Мариинского сквера при повороте с улицы Красина.