В Краснодаре ограничили движение на трех улицах из-за строительства канализации
В Краснодаре с 20 апреля движение транспорта ограничили на трех участках из-за неотложных работ
На трех участках улиц краевого центра построят сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения. Во время работ абонентов отключать не будут.
Так, с 20 апреля по 15 мая водители не смогут проехать по одной из полос улицы Красных Партизан от дома № 2/12 до дома № 65/3 (возле пересечения с улицей Круговой). Там построят новый участок сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Также с 20 апреля по 30 мая частично ограничили движение транспорта по одной из полос улицы Красных Партизан между домом № 234 и проездом 2-й Гаражный. Там проложат сети водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе мэрии города.
С 20 апреля по 30 мая водители не смогут проехать по одной из полос улицы Гоголя от Кирова до Чкалова, 8. На этом участке построят новую теплотрассу. Специалисты везде установили временные дорожные знаки, участки строительства огородили.