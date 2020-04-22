Верховный суд России постановил исключить из генплана Сочи 1,5 тыс га. Ранее эти земли были добавлены незаконно

Известно, что в 2009 году в Сочи утвердили генплан. Позже Рослесхоз подал иск против администрации города в Краснодарский краевой суд. Ведомство посчитало, что в границы Сочи незаконно включили федеральные земли, а именно 1,5 тыс. га Солох-аульского лесничества, расположенных на землях Туапсинского лесничества. В Рослесхозе уточнили, что такие изменения проходили без согласования с ведомством. Суд согласился с истцом и в августе 2019 года признал внесение этого лесного участка в план Сочи недействительным.

После этого администрация Сочи подала апелляцию, в которой сообщила, что на самом деле Рослесхоз рассматривал проект генплана. Также мэрия рассказала, что эти земли стали частью Сочи за год до того, как федеральные власти стали иметь на них права.

Однако суд решил, что Рослехоз все же не участвовал в рассмотрении проекта. После этого Верховный суд постановил оставить решение регионального суда без изменений, а апелляцию мэрии Сочи — без удовлетворения.