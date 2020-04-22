В Краснодаре загорелся мусор на площади 300 кв. метров
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 22 апреля произошел крупный пожар на мусорной свалке
Сообщение о возгорании на улице Сортировка (возле ж/д путей между улицами Тихорецкой и Новороссийской) поступило спасателям в 11:46. Через 10 минут пожарные прибыли на место и установили, что горит мусор на площади 300 кв. метров. На месте работали 14 человек и три спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Открытый огонь потушили в 12:33.
Как писали Юга.ру, днем 21 апреля в центре Краснодара, на улице Головатого, произошел пожар в пристройке к частному дому.
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