В центре Краснодара загорелась пристройка к частному дому

Краснодарский край

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Днем 21 апреля в центре Краснодара, на улице Головатого, начался пожар

Сообщение о пожаре на улице Головатого поступило диспетчеру «01» в 15:16. На место прибыли 10 спасателей и 3 единицы техники. Пожарные установили, что загорелась пристройка к частному дому площадью 40 кв. метров.

В 15:26 пожар локализовали на той же площади. Спустя 28 минут пламя потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 апреля под Краснодаром загорелся торговый центр. 

Краснодар Пожары

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