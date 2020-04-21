В центре Краснодара загорелась пристройка к частному дому

Днем 21 апреля в центре Краснодара, на улице Головатого, начался пожар

Сообщение о пожаре на улице Головатого поступило диспетчеру «01» в 15:16. На место прибыли 10 спасателей и 3 единицы техники. Пожарные установили, что загорелась пристройка к частному дому площадью 40 кв. метров.

В 15:26 пожар локализовали на той же площади. Спустя 28 минут пламя потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 апреля под Краснодаром загорелся торговый центр.