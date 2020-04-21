В Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 21 апреля произошло ДТП, в котором пострадал один человек

ДТП случилось на улице Агатова в поселке Борисовка. По предварительным данным, 58-летний водитель не справился с управлением грузовой машины Foton и примерно в 12:00 врезался в частный дом. Фотографии с места происшествия опубликовал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Судя по ним, машина сломала стену дома.

Читайте также:

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из грузового автомобиля водителя и передали его сотрудникам СМП», — написал он.

Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. При этом никто из находящихся в доме не пострадал.

ДТП Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россия заняла 149 место в мире из 180 в рейтинге свободы слова
В Краснодаре избили мужчину. Он утверждает, что это произошло из-за того, что собственники хотели сменить управляющую компанию
В Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену
Медики и уполномоченная по правам ребенка рассказали о состоянии избитого в Новороссийске мальчика
Краснодарский дизайнер Роман Уваров и блогер из Туапсе Настя Радзинская вошли в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes
Мэр Геленджика обругал матом помощницу во время прямого эфира в инстаграме

Лента новостей

Реклама на портале