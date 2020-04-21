В Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену
В Новороссийске 21 апреля произошло ДТП, в котором пострадал один человек
ДТП случилось на улице Агатова в поселке Борисовка. По предварительным данным, 58-летний водитель не справился с управлением грузовой машины Foton и примерно в 12:00 врезался в частный дом. Фотографии с места происшествия опубликовал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Судя по ним, машина сломала стену дома.
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«Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из грузового автомобиля водителя и передали его сотрудникам СМП», — написал он.
Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. При этом никто из находящихся в доме не пострадал.
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Отработали ДТП на улице Агатовой... спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из грузового автомобиля водителя и передали его сотрудникам СМП... ДТП сложное, грузовой автомобиль въехал в дом ... На данный момент спасатели устраняют последствия ДТП... Берегите себя!!!
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