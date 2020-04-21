В Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену

В Новороссийске 21 апреля произошло ДТП, в котором пострадал один человек

ДТП случилось на улице Агатова в поселке Борисовка. По предварительным данным, 58-летний водитель не справился с управлением грузовой машины Foton и примерно в 12:00 врезался в частный дом. Фотографии с места происшествия опубликовал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Судя по ним, машина сломала стену дома.

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