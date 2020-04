В Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену

View this post on Instagram

Отработали ДТП на улице Агатовой... спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из грузового автомобиля водителя и передали его сотрудникам СМП... ДТП сложное, грузовой автомобиль въехал в дом ... На данный момент спасатели устраняют последствия ДТП... Берегите себя!!!