Медики и уполномоченная по правам ребенка рассказали о состоянии избитого в Новороссийске мальчика

В нашу больницу поступил 6-летний малыш, оказавшийся брошенным при живых родителях. Попадая в больницу, такой ребёнок требует элементарного ухода, как и любой другой родительский, только у последнего есть рядом мама. В больнице на мед.персонал ложится огромная нагрузка: ребёнка без сопровождения нужно кормить, переодевать, следить за ним. Весь персонал детского хирургического отделения, да и всей больницы не остались равнодушными: поддержка и помощь оказываются малышу постоянно. Администрация больницы выражает благодарность директору предприятия по обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения за подарки для ребенка: одежду, обувь, игрушки, детский планшет. Но трагедия осталась: среди доброты и внимания малыш чувствует глубокое одиночество, свою ненужность, оставленность. Он не понимает, кто все эти люди в белых халатах, он не знает, с кем можно поговорить, поделиться своими детскими переживаниями, потому что близкого человека рядом нет. Трагедия ребенка - это общая трагедия! Спасибо всем, кто не остался равнодушным!