Медики и уполномоченная по правам ребенка рассказали о состоянии избитого в Новороссийске мальчика

21 апреля стало известно о состоянии шестилетнего мальчика, которого накануне нашли избитым и запертым в одной из квартир Новороссийска

Мальчика доставили в городскую больницу №1. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Позже выяснилось, что у него есть 33-летняя мать, в свидетельстве о рождении мальчика в отделе «отец» указан прочерк.

Напомним, 15 апреля жители многоэтажного дома на улице Видова сообщили, что их затопило водой из верхней квартиры. Сотрудники МВД вскрыли дверь квартиры и нашли внутри избитого шестилетнего ребенка. На его теле было множество синяков, позже у него диагностировали сотрясение мозга. Родителей дома не было, в квартире остался незакрытым кран.

По предварительным данным следствия, женщина систематически избивала ребенка и оставляла его одного в квартире на долгое время. В прокуратуре Краснодарского края добавили, что она числится среди детей-сирот. По уточняющейся информации, семья мальчика не состояла в органах опеки как неблагополучная, по месту жительства ее характеризовали удовлетворительно.

21 апреля в инстаграме первой городской больницы Новороссийска рассказали об условиях, в которых оказался мальчик. В посте уточнили, что медработники не остались равнодушными и стараются оказывать мальчику постоянную помощь и поддержку:

«Но трагедия осталась: среди доброты и внимания малыш чувствует глубокое одиночество, свою ненужность, оставленность. Он не понимает, кто все эти люди в белых халатах, он не знает, с кем можно поговорить, поделиться своими детскими переживаниями».

В больнице добавили, что предприятие по обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения обеспечило мальчика одеждой, обувью, игрушками и планшетом.

В этот же день уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала подробности о пострадавшем. По ее словам, состояние мальчика нормализовалось, чувствует он себя удолветворительно.

«Сколько времени длились эти пытки над ребенком? Знали ли об этом специалисты соответствующих инстанций? Эти, как и многие другие вопросы, предстоит выяснить следствию», — цитирует Кузнецову РИА «Новости».

Правозащитница добавила, что завтра, 22 апреля, планируется его выписка. Мальчика поместят в социально-реабилитационный центр, где с ним будут работать психологи.