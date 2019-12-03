В Адыгее поисковики за год узнали о судьбах более 2,2 тыс. фронтовиков региона

В Адыгее готовят к изданию пятый том республиканской «Книги Памяти» и четвертый том сборника «Победители», куда войдут новые сведения о фронтовиках

Об этом на заседании оргкомитета «Победа» 2 декабря сообщил председатель республиканского комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

По его словам, мемориальный проект стартовал в июне и завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого в каждом муниципальном образовании создали рабочие группы. Основная работа по поиску сведений о фронтовиках ведется под девизом «Вспомним всех поименно!» с использованием ресурсов портала «Память народа» Центрального архива Министерства обороны РФ, а также при взаимодействии с военкоматом и родственниками фронтовиков.

В результате поисковой работы стали формироваться два списка из 2 тыс. 258 имен: данные на фронтовиков из списка, опубликованного в третьем томе книги «Победители», а также сведения, которые ранее не публиковались ни в одной из памятных книг.

«Деятельность рабочих групп муниципальных образований принесла значительные результаты. Совместными усилиями установлены судьбы 639 воинов-земляков из 1 тыс. 915 фамилий, опубликованных в списках тома №3 книги "Победители". Также в ходе поиска дополнительно установлены судьбы 1 тыс. 619 воинов из Адыгеи. Из них 920 фамилий — для книги "Победители" и 659 — для "Книги Памяти"», — отметил Шхалахов.

Напомним, на всех фронтах в Великой Отечественной войне воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках «Книга памяти» и «Победители» увековечены имена более 64 тыс. человек.