Краснодарская регги-группа OneLove выпустила альбом «Шесть струн»

Краснодарская независимая группа OneLove, сочетающая в своем творчестве регги, блюз и хип-хоп, в апреле презентовала новый альбом «Шесть струн»

О том, что у музыкантов появился новый альбом, стало известно в середине апреля. «Это 14 треков, 14 состояний, 14 настроений... Это 14 песен, где каждый найдет себя, откроет и прочувствует что-то свое. Близкое, родное, что всегда было внутри. Но на этом еще не все... Следом за альбомом готовится еще один релиз», — отметили авторы композиций на странице группы в «Вконтакте». Участник группы Михаил Рахматулин 20 апреля рассказал Юга.ру о том, как появились композиции:

«После определенного времени выступлений и так называемых гастролей накопился готовый, но не записанный материал. В плане формы решили не лепить и не приукрашать, а явить звук на пластинке таким, какой он есть на концертах. Мы считаем, что не совсем честно показывать в аудио одно, а на концертах, мягко говоря, недотягивать».





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Рахматулин добавил, что группа старается быть открытой не только в звуке, но и в посыле. «В "Шести струнах" вы не услышите песен, не прожитых ребятами лично. Все идет от сердца. А куда? Нам кажется, что люди сегодня слишком сильно увлечены погоней за успешным успехом и всякого рода раздутыми переживаниями, которые, в свою очередь, являются следствием чрезмерно развитого эго. Другими словами, эти песни о том, что нужно меньше переживать и больше жить, меньше обдумывать и больше делать, меньше томиться в тени своей зоны комфорта и больше высекать искр из жизни, на пути к зовущей сердце мечте, чей зов каждое утро заставляет нас просыпаться и двигаться вперед», — рассказал он. Михаил добавил, что альбом был записан в домашних условиях еще до карантина. После того, как участников OneLove отправили в принудительные отпуска, музыканты занялись дистрибуцией и выпуском. На следующей неделе должен выйти клип на песню «Шесть струн».

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