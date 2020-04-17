ВСК предложил скидки 12 млн пользователям приложения «Кошелёк»

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17 апреля Страховой Дом ВСК начал выпуск карт со скидками на страховые услуги по программе лояльности в мобильном приложении «Кошелёк»

Теперь пользователи приложения «Кошелёк» могут добавить и выпустить новую виртуальную карту ВСК на получение страховых услуг и сервисов от компании.

Такая карта ВСК дает пользователям доступ к специальным акциям и позволяет приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис каско со скидкой 20%. Пользователи приложения «Кошелёк» активны онлайн, поэтому в ВСК уверены, что они должны высоко оценить не только возможность покупки полиса через приложение, но и максимально упрощенную процедуру урегулирования. Она включает загрузку фото машины со смартфона, возможность дистанционно заявлять об убытке и отслеживать все этапы урегулирования в приложении.

ВСК — в топе технологичных страховщиков мира:

Для скидки надо при регистрации в мобильном приложении или в интернет-магазине указать код CARDSVSK (ссылка для регистрации и код указываются на карте).

Всех пользователей приложения «Кошелёк», заинтересованных в оформлении полиса и получении выгодных страховок, могут заинтересовать и дополнительные сервисы: от мойки окон и уборки квартиры до юридической помощи и консультации психолога. Полис «Телемедицина» включает дистанционные консультации врачей 24/7. 

Советы психолога:

Технологии упрощают покупку и использование товаров и услуг. Приложение «Кошелёк» полностью заменяет бумажник и пластиковые карты. В нем можно получить информацию об акциях и вовремя использовать скидки и специальные предложениями компаний и торговых сетей.

«С момента успешного старта проекта ежедневно сотни пользователей программы выпускают скидочную карту ВСК в приложении "Кошелёк". Его аудитория сегодня составляет более 12 млн. Мы надеемся, что результатом этой синергии будет реализация высокотехнологичных финансовых и страховых сервисов для всех пользователей приложения», — рассказала руководитель блока развития бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Интернет Страхование Технологии

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