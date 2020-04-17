ВСК предложил скидки 12 млн пользователям приложения «Кошелёк»

17 апреля Страховой Дом ВСК начал выпуск карт со скидками на страховые услуги по программе лояльности в мобильном приложении «Кошелёк»

Теперь пользователи приложения «Кошелёк» могут добавить и выпустить новую виртуальную карту ВСК на получение страховых услуг и сервисов от компании. Такая карта ВСК дает пользователям доступ к специальным акциям и позволяет приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис каско со скидкой 20%. Пользователи приложения «Кошелёк» активны онлайн, поэтому в ВСК уверены, что они должны высоко оценить не только возможность покупки полиса через приложение, но и максимально упрощенную процедуру урегулирования. Она включает загрузку фото машины со смартфона, возможность дистанционно заявлять об убытке и отслеживать все этапы урегулирования в приложении.

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Для скидки надо при регистрации в мобильном приложении или в интернет-магазине указать код CARDSVSK (ссылка для регистрации и код указываются на карте). Всех пользователей приложения «Кошелёк», заинтересованных в оформлении полиса и получении выгодных страховок, могут заинтересовать и дополнительные сервисы: от мойки окон и уборки квартиры до юридической помощи и консультации психолога. Полис «Телемедицина» включает дистанционные консультации врачей 24/7.

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