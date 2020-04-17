В Адыгее не стали закрывать международный проект о культурных диффузиях черкесов Турции и России

Адыгея, В мире

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Научная группа Северокавказского филиала Государственного музея Востока не остановила трехлетний международный проект «Культурные диффузии черкесов Турции и России».

До снятия ограничительных мер массовые мероприятия проекта будут проходить в онлайн-формате, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе музея Востока.

Исследования в рамках проекта позволят через три года создать виртуальную галерею черкесского искусства. В ее основу ляжет сформированный электронный банк данных по художественным объектам мастеров-черкесов Северного Кавказа и Турции (постперестроечный и постсоветский период).

По словам собеседника, намеченная на конец марта международная научная конференция «Художественные стили и направления в изобразительном искусстве» состоялась заочно. Сейчас готовятся к публикации статьи ученых. Кроме того, участники конференции прислали видеодоклады, они уже размещены на сайте Северокавказского филиала Государственного музея Востока.

В режиме видеоконференции 17 апреля состоится круглый стол на тему «Художественные стили и направления в изобразительном искусстве: региональный аспект». Будут подниматься вопросы художественной доминанты в изобразительном искусстве региона. Зайдет речь о роли учебных заведений, музеев в популяризации различных направлений изобразительного искусства, рассмотрят понятия «национальная» живопись, маргиналы в искусстве и другие вопросы.

На реализацию проекта музей Востока получил грант в размере 1,8 млн рублей, выиграв конкурс Российского фонда фундаментальных исследований.

История Культурное наследие

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