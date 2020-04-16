На Кубани в выходные прогнозируют заморозки

Власти Краснодара предупредили жителей краевого центра о заморозках с 17 по 19 апреля

Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. С 17 по 19 апреля в крае и Краснодаре ожидаются заморозки -1...-5 °С. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112 .

Напомним, накануне синоптики рассказали, что во второй половине недели на Кубани пройдут дожди, а к выходным прекратятся.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за коронавируса как минимум до 18 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска.