На Кубани в выходные прогнозируют заморозки

Краснодарский край

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Власти Краснодара предупредили жителей краевого центра о заморозках с 17 по 19 апреля

Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. С 17 по 19 апреля в крае и Краснодаре ожидаются заморозки -1...-5 °С. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112.

Смотрите фоторепортаж:

Напомним, накануне синоптики рассказали, что во второй половине недели на Кубани пройдут дожди, а к выходным прекратятся.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за коронавируса как минимум до 18 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска.

Краснодар Погода

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