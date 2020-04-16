Лемур родился в «Сафари-парке» Геленджика
В Геленджике в «Сафари-парке» в апреле родился маленький лемур
«Пока малыш постоянно висит на животе мамы, это его привычное состояние. Так детеныш проведёт первый месяц, а, может быть, и два месяца. Крошечные пальчики на лапках так крепко держатся за шерсть матери, что оторвать детеныша от матери просто невозможно», — написала пресс-служба администрации Геленджика в своем инстаграме.
Там добавили, что животное начнет проявлять самостоятельность в два-три месяца. Лемур будет подбирать крошки за мамой и самостоятельно передвигаться.
«А пока новорожденный так мал, что даже хорошенько рассмотреть его не так уж и просто», — заключили в пресс-службе.
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В САФАРИ-ПАРКЕ ГЕЛЕНДЖИКА РОДИЛСЯ КРОШЕЧНЫЙ ЛЕМУР. . ������Пока малыш постоянно висит на животе мамы, это его привычное состояние. Так детёныш проведёт первый месяц, а, может быть, и два месяца. Крошечные пальчики на лапках так крепко держатся за шерсть матери, что оторвать детёныша от матери просто невозможно. . ������Самостоятельность лемурчик начнёт проявлять месяца в 2-3. Малыш будет подбирать за мамой крошки еды и потихоньку сам передвигаться. А пока новорождённый так мал, что даже хорошенько рассмотреть его не так уж и просто.
Напомним, в начале апреля в краснодарском «Сафари-парке» родился лемур. Мама отказалась от него, поэтому специалисты выкормили животное и назвали его Covid, в честь времени, в которое он появился на свет.