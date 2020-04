Лемур родился в «Сафари-парке» Геленджика

View this post on Instagram

В САФАРИ-ПАРКЕ ГЕЛЕНДЖИКА РОДИЛСЯ КРОШЕЧНЫЙ ЛЕМУР. . ������Пока малыш постоянно висит на животе мамы, это его привычное состояние. Так детёныш проведёт первый месяц, а, может быть, и два месяца. Крошечные пальчики на лапках так крепко держатся за шерсть матери, что оторвать детёныша от матери просто невозможно. . ������Самостоятельность лемурчик начнёт проявлять месяца в 2-3. Малыш будет подбирать за мамой крошки еды и потихоньку сам передвигаться. А пока новорождённый так мал, что даже хорошенько рассмотреть его не так уж и просто.