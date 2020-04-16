Лемур родился в «Сафари-парке» Геленджика

«Пока малыш постоянно висит на животе мамы, это его привычное состояние. Так детеныш проведёт первый месяц, а, может быть, и два месяца. Крошечные пальчики на лапках так крепко держатся за шерсть матери, что оторвать детеныша от матери просто невозможно», — написала пресс-служба администрации Геленджика в своем инстаграме.

Там добавили, что животное начнет проявлять самостоятельность в два-три месяца. Лемур будет подбирать крошки за мамой и самостоятельно передвигаться.

«А пока новорожденный так мал, что даже хорошенько рассмотреть его не так уж и просто», — заключили в пресс-службе.