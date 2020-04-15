УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение для малого бизнеса

Предложение актуально для действующих и новых клиентов УРАЛСИБа. Оно включает кредитование клиентов под 0% на выплату зарплаты от МСП Банка. В Краснодаре уже выдано два таких кредита.

Также в акцию входит бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый» и «Платежный»).

Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для выплаты зарплаты и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Размер кредита рассчитывается на базе МРОТ (индивидуально для каждого региона) и количества штатных сотрудников.