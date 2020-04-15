УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение для малого бизнеса
Предложение банков разработано в рамках мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса
Предложение актуально для действующих и новых клиентов УРАЛСИБа. Оно включает кредитование клиентов под 0% на выплату зарплаты от МСП Банка. В Краснодаре уже выдано два таких кредита.
Также в акцию входит бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый» и «Платежный»).
Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для выплаты зарплаты и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Размер кредита рассчитывается на базе МРОТ (индивидуально для каждого региона) и количества штатных сотрудников.
Есть ли бизнес во время карантина:
Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, определенных правительством РФ как наиболее пострадавшие в результате пандемии.
Получить подробную информацию и узнать о продуктах и услугах для юрлиц и предпринимателей можно по горячей линии 8(800)700-77-16.