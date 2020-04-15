Пожар в магазинах Лабинска устроил подозреваемый в краже, который убегал и повредил проводку

Краснодарский край

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Полиция 14 апреля задержала подозреваемого в краже денег и инструментов в сгоревшем магазине Лабинска

Напомним, ночью 13 апреля случился пожар в торговых павильонах на площади 200 кв. метров. К вечеру 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что местный житель сообщил в полицию о пожаре. После того, как огонь потушили, сотрудники установили, что из кассы одного магазина пропали 10 тыс. рублей, а также с выставочной витрины исчезли электроинструменты.

Полицейские установили причастность ранее судимого 24-летнего местного жителя, его задержали и доставили в отдел. Там установили, что молодой человек сорвал замок входной двери, проник внутрь магазина и похитил деньги и товар. Когда он убегал оттуда, он случайно повредил электропровод. По версии следствия, это могло привести к пожару в четырех магазинах.

Против парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кражи Лабинский район Пожары Полиция

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