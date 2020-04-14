На Кубани произошел крупный пожар в магазинах
Краснодарский край Валерия Дульская
В Лабинске ночью 13 апреля случился пожар на площади 200 кв. метров
Сообщение о возгорании на улице Победы в Лабинске поступило спасателям в 22:37. Пожарные установили, что горят торговые помещения на площади 200 кв. метров.
На месте работали 15 человек и 4 машины, на тушении работали пять стволов. Огонь потушили в 23:10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото и видео пожара можно посмотреть в группе «Лабинск Онлайн» во «Вконтакте».
Напомним, утром 8 апреля в Краснодаре произошел пожар в торговых павильонах на пересечении улиц Ставропольской и Стасова.
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