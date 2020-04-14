На Кубани произошел крупный пожар в магазинах

В Лабинске ночью 13 апреля случился пожар на площади 200 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Победы в Лабинске поступило спасателям в 22:37. Пожарные установили, что горят торговые помещения на площади 200 кв. метров.

На месте работали 15 человек и 4 машины, на тушении работали пять стволов. Огонь потушили в 23:10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото и видео пожара можно посмотреть в группе «Лабинск Онлайн» во «Вконтакте».