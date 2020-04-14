В Адыгее снизилось число отравлений суррогатным алкоголем

Адыгея

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Специалисты Роспотребнадзора по Адыгее зафиксировали резкий спад отравлений алкоголем в регионе

Всего с начала 2020 года они провели десять плановых и семь внеплановых проверок. За это время в регионе не нашли продукцию, не соответствующую нормативным требованиям, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Адыгее.

Также специалисты отметили резкий спад случаев острого отравления суррогатом в течение пяти последних лет. В 2020 году зарегистрировали только один такой случай. Установлено, что пострадавший употреблял разведенный домашний спирт. В 2015 году, например, 12 человек остро отравились спиртосодержащей продукцией. Спустя год — шесть человек, в 2017 году три человека. В 2018 году было пять случаев отравления, через год — отравились два жителя Адыгеи.

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По данным ведомства, всего за 2019 год в республике зарегистрировали 10 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией, при этом отравлений со смертельным исходом не было.

Алкоголь Роспотребнадзор

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