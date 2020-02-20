В Сочи водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоящий грузовик

Краснодарский край

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В Сочи 19 февраля иномарка на скорости врезалась в стоящий на обочине грузовик, водитель погиб на месте

Авария произошла в 15:00 в районе второго тоннеля старой федеральной дороги Адлер — Красная Поляна. На видео с моментом ДТП, опубликованном в соцсетях, видно, как автомобиль Toyota Mark перед выездом из тоннеля совершил обгон и влетел под припаркованную «Газель». Водителя иномарки зажало в салоне.

На месте происшествия работали семь спасателей Краснополянского и Адлерского поисково-спасательных подразделений ЮРПСО. Сотрудники МЧС, используя гидравлический инструмент, деблокировали водителя.

«К сожалению, от полученных травм 42-летний мужчина погиб на месте», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным, которые распространяются в соцсетях, погибший водитель являлся сотрудником полиции. Порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не подтвердили эту информацию.

Как писали Юга.ру, 18 февраля в Сочи в ДТП водителя выбросило из машины, он погиб.

ДТП Полиция смерть Сочи

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