В Сочи водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоящий грузовик

В Сочи 19 февраля иномарка на скорости врезалась в стоящий на обочине грузовик, водитель погиб на месте

Авария произошла в 15:00 в районе второго тоннеля старой федеральной дороги Адлер — Красная Поляна. На видео с моментом ДТП, опубликованном в соцсетях, видно, как автомобиль Toyota Mark перед выездом из тоннеля совершил обгон и влетел под припаркованную «Газель». Водителя иномарки зажало в салоне.

На месте происшествия работали семь спасателей Краснополянского и Адлерского поисково-спасательных подразделений ЮРПСО. Сотрудники МЧС, используя гидравлический инструмент, деблокировали водителя.

«К сожалению, от полученных травм 42-летний мужчина погиб на месте», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным, которые распространяются в соцсетях, погибший водитель являлся сотрудником полиции. Порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не подтвердили эту информацию.