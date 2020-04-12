Парень и 17-летняя девушка погибли в ДТП на Кубани

В Абинском районе 12 апреля произошло ДТП, в котором двое погибли и двое пострадали

Авария случилась в 3:10 на трассе Краснодар — Верхнебаканская. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-21703 превысил скорость, съехал на обочину, а затем на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль MAN с прицепом.

В результате ДТП погибли 17-летняя и 18-летний пассажиры легковой машины. В больницу доставили 22-летнего водителя и еще одну 15-летнюю пассажирку, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.