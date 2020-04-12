Парень и 17-летняя девушка погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Абинском районе 12 апреля произошло ДТП, в котором двое погибли и двое пострадали

Авария случилась в 3:10 на трассе Краснодар — Верхнебаканская. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-21703 превысил скорость, съехал на обочину, а затем на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль MAN с прицепом.

В результате ДТП погибли 17-летняя и 18-летний пассажиры легковой машины. В больницу доставили 22-летнего водителя и еще одну 15-летнюю пассажирку, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как писали Юга.ру, 9 апреля в Брюховецком районе мужчина погиб в автомобильной аварии, не уступив машине по главной дороге.

Абинский район ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Парень и 17-летняя девушка погибли в ДТП на Кубани
На Кубани в начале недели будет пасмурно и тепло
В Краснодаре два офиса МФЦ временно будут принимать по другим адресам
Роспотребнадзор Кубани попросил не ходить в храмы в Вербное воскресенье
Власти Краснодара объяснили, что будет с желтыми пропусками на машины
На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, из них 11 в Краснодаре

Лента новостей

На Кубани внутри муниципалитетов карантин сменится на режим самоизоляции. Что поменяется?

Статьи Партнерский

Кино — космос. Гагарин, Леонов, Армстронг и еще 9 примеров героизма ко Дню космонавтики

Тематический обзор кино вместе с цифровым видеосервисом Wink от «Ростелекома»

Статьи

Онлайн-тур по пляжам разных стран мира

Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн

Реклама на портале