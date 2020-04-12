Парень и 17-летняя девушка погибли в ДТП на Кубани
В Абинском районе 12 апреля произошло ДТП, в котором двое погибли и двое пострадали
Авария случилась в 3:10 на трассе Краснодар — Верхнебаканская. По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-21703 превысил скорость, съехал на обочину, а затем на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль MAN с прицепом.
В результате ДТП погибли 17-летняя и 18-летний пассажиры легковой машины. В больницу доставили 22-летнего водителя и еще одну 15-летнюю пассажирку, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Как писали Юга.ру, 9 апреля в Брюховецком районе мужчина погиб в автомобильной аварии, не уступив машине по главной дороге.
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