Пенсионер погиб в ДТП на трассе на Кубани

Авария случилась в 17:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 63-летний водитель машины ВАЗ-2108 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него.

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