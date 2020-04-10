Пенсионер погиб в ДТП на трассе на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Брюховецком районе 9 апреля мужчина погиб в автомобильной аварии, не уступив машине по главной дороге
Авария случилась в 17:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 63-летний водитель машины ВАЗ-2108 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил автомобилю Daewoo Nexia и врезался в него.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, под Новороссийском 9 апреля машина вылетела с дороги на закруглении, водитель погиб.
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