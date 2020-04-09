На Кубани машина проехала перекресток на красный и устроила смертельное ДТП

Краснодарский край

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В Абинском районе 8 апреля произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек

Авария случилась в 3:40 на трассе Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063 на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с движущейся на зеленый грузовой машиной Mercedes Benz.

В результате ДТП погиб 42-летний пассажир отечественной легковушки, ее водитель и 40-летняя пассажирка получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили 9 апреля в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 7 апреля в Майкопе пожилая женщина погибла и четыре человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной.

Абинский район ДТП смерть

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