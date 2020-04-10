Хамса заполонила море возле поселка в Крыму

Крым

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Ученые рассказали, почему в апреле произошло нашествие хамсы в Крыму

В соцсетях 8 апреля появилось видео, на котором видно, как лиман возле поселка Черноморского наполнился рыбой.

«На днях поселок Черноморское взбудоражила новость — к берегу лимана прибило огромное количество хамсы! Черноморцы не растерялись и к вечеру вся рыба была выловлена. Основной версией считается, что хамсу загнали сюда дельфины. А может быть повлиял карантин?», — говорилось в посте паблика «Море Крыма» в инстаграме.

Позже ученые объяснили, что выброс рыбы произошел из-за сильного шторма. В Институте биологии южных морей имени Ковалевского рассказали РИА «Новости Крым», что в апреле происходит миграция хамсы к местам нереста. Возможно, одно из скоплений подошло слишком близко к берегу и его смыло штормом.

Также специалисты опровергли теорию, что хамсу в лиман загнали дельфины. По их словам, у берегом Крыма иногда случаются локальные выбросы рыбы на берег. Чаще всего причиной являются погодно-климатические условия: шторм, колебания температуры и другие.

Напомним, в декабре 2019 года Черное море у берегов Крыма заполонили медузы. Тогда ученый рассказал порталу Юга.ру, что их принесло к берегам Балаклавы юго-восточным ветром. Если бы ветер дул в противоположном направлении, медузы были бы в Севастополе.

Крым Рыболовство Черное море

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