Хамса заполонила море возле поселка в Крыму

Ученые рассказали, почему в апреле произошло нашествие хамсы в Крыму

В соцсетях 8 апреля появилось видео, на котором видно, как лиман возле поселка Черноморского наполнился рыбой.

«На днях поселок Черноморское взбудоражила новость — к берегу лимана прибило огромное количество хамсы! Черноморцы не растерялись и к вечеру вся рыба была выловлена. Основной версией считается, что хамсу загнали сюда дельфины. А может быть повлиял карантин?», — говорилось в посте паблика «Море Крыма» в инстаграме.

Позже ученые объяснили, что выброс рыбы произошел из-за сильного шторма. В Институте биологии южных морей имени Ковалевского рассказали РИА «Новости Крым», что в апреле происходит миграция хамсы к местам нереста. Возможно, одно из скоплений подошло слишком близко к берегу и его смыло штормом.

Также специалисты опровергли теорию, что хамсу в лиман загнали дельфины. По их словам, у берегом Крыма иногда случаются локальные выбросы рыбы на берег. Чаще всего причиной являются погодно-климатические условия: шторм, колебания температуры и другие.