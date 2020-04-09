В Краснодаре снова прогнозируют заморозки до -6 °С

Краснодарский край

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Жителей Краснодара 9 апреля предупредили о временном похолодании

9 апреля мэрия Краснодара объявила экстренное предупреждение. С 9 по 12 апреля в краевой столице ожидается понижение температуры. В течение трех дней прогнозируют заморозки -1...-6 °С.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как ранее писали Юга.ру, вторая половина рабочей недели на Кубани будет солнечной, но ветреной.

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса как минимум до 12 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Нарушителей, которые оказались на улице без веской причины и без спецпропуска, штрафуют.

Краснодар Погода

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