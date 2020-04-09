В Краснодаре снова прогнозируют заморозки до -6 °С
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Жителей Краснодара 9 апреля предупредили о временном похолодании
9 апреля мэрия Краснодара объявила экстренное предупреждение. С 9 по 12 апреля в краевой столице ожидается понижение температуры. В течение трех дней прогнозируют заморозки -1...-6 °С.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.
Как ранее писали Юга.ру, вторая половина рабочей недели на Кубани будет солнечной, но ветреной.
В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса как минимум до 12 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Нарушителей, которые оказались на улице без веской причины и без спецпропуска, штрафуют.