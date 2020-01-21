Власти Выселковского района подали в суд на «Агрокомплекс»
Арбитражный суд Краснодарского края 20 января принял к производству иск администрации Выселковского района к АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева»
Власти района требуют вернуть им 50 гектаров земли, находящейся в аренде у компании.
Договор аренды «Агрокомплекс» заключил в 2014 году со школой № 9 станицы Крупской. Теперь муниципальные власти требуют признать договор ничтожным и вернуть землю.
Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта, говорится в материалах суда.
«Агрокомплекс» был основан в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Сейчас холдинг объединяет более 60 компаний. По итогам 2018 года фирма вошла в рейтинг самых крупных частных компаний России с выручкой в 50 млрд рублей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.