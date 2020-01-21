Власти Выселковского района подали в суд на «Агрокомплекс»

«Агрокомплекс» был основан в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Сейчас холдинг объединяет более 60 компаний. По итогам 2018 года фирма вошла в рейтинг самых крупных частных компаний России с выручкой в 50 млрд рублей.

Договор аренды «Агрокомплекс» заключил в 2014 году со школой № 9 станицы Крупской. Теперь муниципальные власти требуют признать договор ничтожным и вернуть землю.

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