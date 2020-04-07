В Сочи в ДТП с двумя иномарками погиб пенсионер

В Сочи 6 апреля столкнулись два автомобиля, водитель одного из них погиб

Авария произошла в 8:00 на улице Просвещения. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Toyota, которая двигалась в попутном направлении, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Водитель автомобиля Nissan погиб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как писали Юга.ру, 9 марта один человек погиб в результате ДТП в Адлерском районе Сочи, а 18 марта на курорте случилось массовое ДТП в тоннеле, один из водителей получил травмы.