В Сочи в ДТП с двумя иномарками погиб пенсионер
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи 6 апреля столкнулись два автомобиля, водитель одного из них погиб
Авария произошла в 8:00 на улице Просвещения. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Toyota, которая двигалась в попутном направлении, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
Водитель автомобиля Nissan погиб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как писали Юга.ру, 9 марта один человек погиб в результате ДТП в Адлерском районе Сочи, а 18 марта на курорте случилось массовое ДТП в тоннеле, один из водителей получил травмы.
Читайте также
«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили?»
Кадыров ответил Мишустину по поводу закрытия регионами границ