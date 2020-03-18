В Сочи произошло массовое ДТП в тоннеле

В Сочи 18 марта в тоннеле столкнулись иномарка и два грузовика, есть пострадавший

Авария случилась днем в тоннеле Дублера Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с «Газелью». Затем он продолжил движение и врезался в стоящий грузовик МАЗ. От удара «Газель» отбросило на бетонное ограждение тоннеля с левой стороны.

В результате ДТП один из водителей получил травмы, его госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как писали Юга.ру, 9 марта один человек погиб в результате ДТП в Адлерском районе Сочи.