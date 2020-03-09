Один человек погиб в результате ДТП в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе города Сочи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла в селе Веселое по улице Таврической. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения.

«По предварительным данным, водитель (28 лет, мужчина) двигался со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за транспортным средством, не справился с управлением и допустил выезд на обочину. В результате ДТП, погибла пассажира автомобиля (предположительно не была не пристегнута ремнем безопасности), водитель получил ранения», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.