В Сочи на горе Пикет перевернулся автомобиль с людьми
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Сочи спасатели помогли пассажирам автомобиля, который перевернулся на горе Пикет
ДТП произошло вечером 4 апреля на проселочной дороге в сторону микрорайона Мацеста. На крутом участке перевернулась машина с людьми.
«Оперативному дежурному сообщили, что один человек травмирован, требуется срочная эвакуация», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели при помощи альпснаряжения и носилок подняли пострадавшего. Им оказался 29-летний житель Сочи. Мужчину на автомобиле повышенной проходимости доставили к машине скорой помощи.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2019 года водителю зажало ногу в перевернувшемся КамАЗе в Сочи