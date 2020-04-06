В Сочи на горе Пикет перевернулся автомобиль с людьми

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2019 года водителю зажало ногу в перевернувшемся КамАЗе в Сочи

Спасатели при помощи альпснаряжения и носилок подняли пострадавшего. Им оказался 29-летний житель Сочи. Мужчину на автомобиле повышенной проходимости доставили к машине скорой помощи.

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