Водителю зажало ногу в перевернувшемся КамАЗе в Сочи
В Сочи 29 октября спасатели вытащили из грузового автомобиля 35-летнего водителя из Апшеронска
Мужчину зажало в машине после ДТП. КамАЗ перевернулся около 13:00 в микрорайоне КСМ, на повороте с улицы Пластунской в сторону Дублера Курортного проспекта.
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Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического оборудования — комбинированных ножниц и расширителя — освободили голень пострадавшего. Но стопа осталась зажатой. Чтобы ее освободить, потребовалось изменить угол наклона перевернувшейся бетономешалки. Для этого подогнали грузовик и применили буксировочный трос.
Пострадавшего передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Юга.ру писали, что 25 октября в Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком.
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