Банк УРАЛСИБ отменил плату за эквайринг для малого бизнеса в апреле

Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель по действующим договорам торгового эквайринга для клиентов малого бизнеса

Отмена ставки по торговому эквайрингу входит в комплексную программу банка по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса. Так, например, для своих клиентов банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может заемщик из малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев: как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе — с возможным увеличением срока кредитования.

Решение принято для поддержки клиентов, у которых клиентский поток снизился из-за карантина.

Также УРАЛСИБ расширил возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от одного дня с повышенной процентной ставкой и существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «Банк УРАЛСИБ» 8-800-700-77-16.