«Почта России» рассказала, как будет работать на Кубани в период карантина. Но призвала туда не ходить

Портал Юга.ру узнал о режиме работы отделений «Почты России» во время карантина в Краснодарском крае

Карантин в Краснодарском крае ввели распоряжением губернатора с 31 марта до 5 апреля. Жители края могут выйти из дома, чтобы сходить в ближайшие магазин и аптеку, при необходимости ухода за пожилыми и больными родственниками или если необходимо ездить на работу (в тех случаях, когда удаленный режим невозможен). Также в крае запрещено передвижение на личном транспорте без специального пропуска.

30 марта на Кубани закрыли все отделения «Почты России». Но позже вновь открыли — со 2 апреля отделения работают в обычном режиме. Узнать рабочие часы ближайшего отделения можно по номеру 8-800-2005888, для этого нужно знать индекс нужного отделения. К примеру, Краснодарский почтамт на улице Карасунской, 68, по данным горячей линии, 4 и 5 апреля будет работать с 9:00 до 18:00.

В пресс-службе краснодарского филиала «Почты России» журналисту Юга.ру подчеркнули, что без крайней необходимости ходить в отделения все-таки не стоит.

«Все пенсии и пособия почтальоны принесут людям на дом», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что большинству пенсионеров Кубани пенсию сейчас зачисляют на банковские счета, лично в отделениях получают пенсии только около 8% жителей края. Выплаты в апреле им также доставят почтальоны.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в отделениях сократили количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри помещения. А во время ожидания им необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Для этого на пол нанесут соответствующую разметку. В организации добавили, что во всех отделениях регулярно проводят проветривание, влажную уборку и дезинфекцию.

«"Почта России" просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера и оформить подписку», — подчеркнули в пресс-службе.