В Адыгее построили первую солнечную электростанцию

Адыгея

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Возле Майкопа к весне 2020 года реализовали первую очередь инвестиционного проекта в области развития «зеленой» энергетики

Возле Майкопа построили солнечную электростанцию общей мощностью 4 МВт. Расчетный объем годового производства электроэнергии Адыгейской СЭС составит 5132 млн кВт/ч.

Работы по строительству в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года, закончили их в марте этого года. Сейчас на СЭС ведут пусконаладочные работы, в мае электростанция начнет отпускать энергию в сеть, сообщили 2 апреля в пресс-службе главы Адыгеи. Напомним, проект реализует Группа компаний «Хевел», соглашение с ней подписали на Российском инвестиционном форуме Сочи в 2018 году.

В рамках этого инвестпроекта в Адыгее строят еще одну солнечную электростанцию — Шовгеновскую СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Объем инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.

Также в рамках развития «зеленой» энергетики в Адыгее завершают строительство первого в стране ветропарка. Адыгейская ветряная электростанция общей мощностью 150 МВт уже подтвердила готовность к выдаче электроэнергии. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.

Инвестиции Майкоп Строительство Технологии Энергетика

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