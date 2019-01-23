ЕСПЧ присудил более 1,6 млн евро родственникам пропавших в Чечне и Ингушетии

Европейский суд по правам человека присудил компенсации семьям более 20 человек, которые пропали в Чечне и Ингушетии с 2000 по 2005 год

Об этом сообщили в проекте «Правовая инициатива». Общая сумма компенсаций превысила 1,6 млн евро. По данным правозащитников, все исчезновения произошли на территории, которую контролировали российские военные во время контртеррористической операции в Чечне. Расследования исчезновений были безрезультатными. Все заявители, обратившиеся в суд, состояли в близком родстве с пропавшими.

В суде установили, что были нарушены ст. 2 (право на жизнь и обязанность провести эффективное расследование), ст. 3 (запрет пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Адвокат «Правовой инициативы» Рустам Мацев рассказал, что государство несет ответственность не только за выплату компенсаций, но и за эффективное расследование похищений. Но, по его словам, исполнение подобных постановлений Европейского суда по правам человека ограничивается только выплатой компенсаций, сообщает «Медиазона».