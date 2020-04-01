На Кубань придут ночные заморозки

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 1 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха составит 10-12 °C, ветер 9-14 м/с В Краснодарском крае в этот день местами прогнозируют дождь. В утренние часы в предгорных и горных районах возможен дождь с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 9-14 °C. Ветер 9-14 °C.

На Черноморском побережье в среду преимущественно без осадков. Температура до 16 °C. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика он будет сильнее — 15-20 м/с.