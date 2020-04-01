На Кубань придут ночные заморозки
1, 2 и 3 апреля в Краснодарском крае ожидается пасмурная погода, ночью возможны заморозки
По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 1 апреля осадков не ожидается. Температура воздуха составит 10-12 °C, ветер 9-14 м/с В Краснодарском крае в этот день местами прогнозируют дождь. В утренние часы в предгорных и горных районах возможен дождь с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 9-14 °C. Ветер 9-14 °C.
На Черноморском побережье в среду преимущественно без осадков. Температура до 16 °C. Ветер 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика он будет сильнее — 15-20 м/с.
2 апреля ночью в краевом центре, по данным «Яндекс.Погоды», воздух охладится до 1-3 °C, днем термометры покажут 10-12 °C. Ожидается облачность с прояснениями, ветер 2-4 м/с. В крае ночью 2 апреля прогнозируют 3...-2 °C, местами до -5 °C. Днем столбики термометров поднимутся до 8-13 °C. В некоторых районах прогнозируют дождь, в предгорье со снегом.
3 апреля в Краснодаре ночью 2-5 °C, днем — 15-18 °C. Будет пасмурно, ветер около 2 м/с. В регионе ночью возможны заморозки, 3...-2 °C, однако днем температура станет чуть выше — 10-15 °C. Ветер 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
На Черноморском побережье ночью 2 апреля 1-6 °C, днем 9-14 °C. Ночью 3 апреля также 1-6 °C, днем 11-16 °C. В этот день возможен дождь. Скорость ветра в оба дня составит 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.
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