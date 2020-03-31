В Сочи закрыли телекомпанию «Эфкате»

30 марта телеведущая «Эфкате» Инга Габешия опубликовала часть эфира в своем инстаграме.

«И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте. Это был последний выпуск "Новости Сочи". Телекомпания "Эфкате" прекращает свое вещание 31 марта», — сказала она во время новостного выпуска.

Последние новости на сайте телекомпании появились 30 марта. Портал Юга.ру связался с телеканалом, и там подтвердили информацию о закрытии. Также в компании уточнили, что после прекращения вещания акционерное общество (АО) «Эфкате» будет ликвидировано.

Напомним, «Эфкате» был государственным краевым телеканалом, который вещал о Сочи в крупнейшей федеральной телесети «РЕН». Директором АО был Кирилл Половной. Как писали Юга.ру, в июле 2018 года руководителем «Эфкате» назначили Ждана Тихонова, который до этого работал гендиректором телерадиокомпании «Кубань 24».