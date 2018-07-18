Ждан Тихонов возглавил сочинскую телекомпанию «Эфкате»

В Сочи 18 июля новым руководителем телекомпании «Эфкате» назначили Ждана Тихонова

«Человек с огромным опытом работы в отрасли. Последние два года он занимался довольно интересными серьезными проектами в Москве и других регионах. Очень серьезные задачи стоят перед "Эфкате". Вам нужно соответствовать тому Сочи, который есть, и двигаться с ним в ногу», — приводит телекомпания слова директора департамента информационной политики администрации Краснодарского края Владимира Пригоды.

В первую очередь Тихонов планирует усилить присутствие телеканала в интернете.

«Еще рано говорить о каких-то конкретных проектах, но то, что их будет больше, что они будут интересны, — это бесспорно. Телевидение — это область, которая развивается и должна развиваться каждый день, поэтому мы будем стремиться быть в тренде и тоже развиваться для сочинцев, для гостей Сочи и, самое главное, для федеральной аудитории, потому что все любят приезжать в Сочи, все хотят знать, каково здесь», — сказал Тихонов.