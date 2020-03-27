Один человек погиб в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Павловском районе 26 марта в ДТП погиб 62-летний мужчина

Авария случилась в 4:50 на трассе станица Раевская — станица Березанская. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в машину Mazda под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Mazda погиб, молодой человек из другой иномарки пострадал. Все обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 22 марта в Теучежском районе Адыгеи произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее семилетний ребенок.

ДТП Павловский район смерть

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