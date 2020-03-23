Жительница Кубани и ее семилетний сын погибли в ДТП на встречке в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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В Теучежском районе Адыгеи 22 марта произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее ребенок

Инцидент случился около 19:00 на 24-м км автодороги Майкоп — Кореновск. По предварительным данным, водитель иномарки Daewoo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Hyundai под управлением 49-летного жителя Краснодарского края.

В результате столкновения женщина — жительница Кубани и ее семилетний сын погибли на месте. 

«Женщина — жительница Кубани и ее семилетний сын погибли на месте. Еще один ребенок, также находившийся в Daewoo, выжил — 10-летнюю девочку доставили в больницу. Кроме того, травмы получили водитель Hyundai и его 13-летний сын, они тоже доставлены в больницу», — рассказали в пресс- службе МВД по Адыгее.

Следователи и госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

ДТП Майкоп

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