К 2035 году хотят построить высокоскоростную магистраль Москва — Сочи. Но это не точно

По поручению президента России Владимира Путина, транспортную стратегию России должны утвердить до 15 апреля. Накануне ее рассмотрело правительство. В стратегию включено строительство высокоскоростной магистрали Москва — Тула — Воронеж — Краснодар — Сочи с 2024 по 2035 годы. При этом в документе ничего не говорится об объемах финансирования, сроках реализации и других параметрах проекта. Все это должны уточнить позже, сообщило ТАСС.

Напомним, строительство магистрали обсуждают много лет и пока одобрение получил только проект дороги Москва — Санкт-Петербург за 1,5 трлн рублей. Глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что компания считает целесообразным строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Нижний Новгород в 2020 году. Позже эту линию можно соединить в дорогу Санкт-Петербург — Нижний Новогород, которую закончат к 2026-27 годам. Однако участок до Нижнего Новгорода в программу не вошел.