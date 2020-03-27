К 2035 году хотят построить высокоскоростную магистраль Москва — Сочи. Но это не точно
В транспортную стратегию России внесли высокоскоростную магистраль из Москвы в Сочи
По поручению президента России Владимира Путина, транспортную стратегию России должны утвердить до 15 апреля. Накануне ее рассмотрело правительство. В стратегию включено строительство высокоскоростной магистрали Москва — Тула — Воронеж — Краснодар — Сочи с 2024 по 2035 годы. При этом в документе ничего не говорится об объемах финансирования, сроках реализации и других параметрах проекта. Все это должны уточнить позже, сообщило ТАСС.
Напомним, строительство магистрали обсуждают много лет и пока одобрение получил только проект дороги Москва — Санкт-Петербург за 1,5 трлн рублей. Глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что компания считает целесообразным строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Нижний Новгород в 2020 году. Позже эту линию можно соединить в дорогу Санкт-Петербург — Нижний Новогород, которую закончат к 2026-27 годам. Однако участок до Нижнего Новгорода в программу не вошел.
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года стало известно, что «Автодор» разработал концепцию сети дорог в России до 2035 года, в которой есть дорога из Краснодара в Самару. Якобы трасса должна появиться до 2035 года, но никаких подробностей о проекте нет. В том же месяце на своей пресс-конференции Путин рассказал о планах строительства ж/д магистрали из Краснодара в Грозный.
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