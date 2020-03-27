К 2035 году хотят построить высокоскоростную магистраль Москва — Сочи. Но это не точно

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В транспортную стратегию России внесли высокоскоростную магистраль из Москвы в Сочи

По поручению президента России Владимира Путина, транспортную стратегию России должны утвердить до 15 апреля. Накануне ее рассмотрело правительство. В стратегию включено строительство высокоскоростной магистрали Москва — Тула — Воронеж — Краснодар — Сочи с 2024 по 2035 годы. При этом в документе ничего не говорится об объемах финансирования, сроках реализации и других параметрах проекта. Все это должны уточнить позже, сообщило ТАСС.

Напомним, строительство магистрали обсуждают много лет и пока одобрение получил только проект дороги Москва — Санкт-Петербург за 1,5 трлн рублей. Глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что компания считает целесообразным строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Нижний Новгород в 2020 году. Позже эту линию можно соединить в дорогу Санкт-Петербург — Нижний Новогород, которую закончат к 2026-27 годам. Однако участок до Нижнего Новгорода в программу не вошел.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года стало известно, что «Автодор» разработал концепцию сети дорог в России до 2035 года, в которой есть дорога из Краснодара в Самару. Якобы трасса должна появиться до 2035 года, но никаких подробностей о проекте нет. В том же месяце на своей пресс-конференции Путин рассказал о планах строительства ж/д магистрали из Краснодара в Грозный.

Автомобили Деньги Дороги РЖД Сочи Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Краснодара предложили переименовать Тургеневский мост в честь бывшего мэра
В Адыгее ЗАГС рекомендовал парам перенести регистрацию брака
Минздрав рассказал, что на Кубани осталось два бэби-бокса
К 2035 году хотят построить высокоскоростную магистраль Москва — Сочи. Но это не точно
Кокорин договорился с «Локомотивом»
Полицейские и приставы приостановили прием граждан

Лента новостей

Реклама на портале