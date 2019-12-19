Путин рассказал о планах строительства ж/д магистрали из Краснодара в Грозный
Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос о строительстве ж/д магистрали, которая свяжет Краснодарский края и Чечню
Журналист из Чеченской Республики спросил, планируется ли строительство ж/д магистрали из Чечни в Грузию, а затем поинтересовался планами строительства магистрали из Краснодара в Грозный.
«Ранее глава Чеченской Республики предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль от Краснодара до Грозного и связать ее с уже существующей магистралью Москва — Адлер. Это положительно сказалось бы на уровне доступности среди республик. Стоит ли нам рассчитывать на реализацию этого проекта?» — задал вопрос журналист.
Президент ответил, что на юге России есть несколько проектов развития инфраструктуры, и все они сейчас находятся в работе.
«Что-то в более продвинутом состоянии находится, что-то нет. Я не хотел бы в детали вникать, но я точно знаю об этих планах. Мы недавно в правительстве обсуждали, какие есть варианты связать Чеченскую Республику с Краснодаром и Черноморским побережьем. Все это в свое время надо делать, но пока нет точно рассчитанных планов. Хотя это целесообразно, я этого не скрываю», — сказал Путин.
Он добавил, что связать скоростной железной дорогой Чечню и Грузию целесообразно, но в планах такого проекта пока нет.
Как писали Юга.ру, летом 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров предложил построить скоростную ж/д магистраль Краснодар — Грозный. Он попросил включить строительство Транскавказской магистрали в стратегию пространственного развития РФ до 2025 года.
По плану главы Чечни, нужно будет сначала построить участок Ростов-на-Дону — Краснодар и отдельно к нему ветку Краснодар — Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. По предварительным расчетам, реализация проекта может обойтись государству в 1,2 трлн рублей.
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