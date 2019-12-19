Путин рассказал о планах строительства ж/д магистрали из Краснодара в Грозный

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос о строительстве ж/д магистрали, которая свяжет Краснодарский края и Чечню

Журналист из Чеченской Республики спросил, планируется ли строительство ж/д магистрали из Чечни в Грузию, а затем поинтересовался планами строительства магистрали из Краснодара в Грозный.

«Ранее глава Чеченской Республики предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль от Краснодара до Грозного и связать ее с уже существующей магистралью Москва — Адлер. Это положительно сказалось бы на уровне доступности среди республик. Стоит ли нам рассчитывать на реализацию этого проекта?» — задал вопрос журналист.

Президент ответил, что на юге России есть несколько проектов развития инфраструктуры, и все они сейчас находятся в работе.