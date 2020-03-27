Кокорин договорился с «Локомотивом»

С лета 2020 года футболист планирует перейти в московский «Локомотив». По данным Metaratings.ru, контракт на 9 млн евро рассчитан на 3 года.

При этом ежегодная зарплата Кокорина может быть и меньше 3 млн евро — разницу он получит в видео подъемных или другим способом. Издание предполагает, что «Локомотив» попадет в Лигу Чемпионов как команда, занявшая второе место по итогам 22 туров РПЛ. Таким образом общая зарплата спортсмена за три года в московском клубе составит порядка 10 млн евро.

Напомним, Кокорин перешел в «Сочи» в феврале. В четырех матчах чемпионата он забил три гола и его признали лучшим игроком РПЛ в марте. Кроме того, футболист — воспитанник «Локомотива».