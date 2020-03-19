В Сочи застройщика приговорили к семи годам лишения свободы за хищение 369 млн рублей у дольщиков

В Сочи в марте вынесли приговор застройщику, который обманул более 140 дольщиков на 369 млн рублей

По версии следствия, 66-летний житель Ростова-на-Дону являлся руководителем строительной компании. Он привлек деньги более 140 человек из Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи. Фирма не завершила строительство четырех многоквартирных домов в указанные сроки. Несколько лет мужчина переносил сроки ввода многоэтажек в эксплуатацию, однако не выполнил взятые на себя обязательства. Ущерб превысил 369 млн рублей.

Центральный районный суд города Сочи признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деликта и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Центральный районный суд Сочи признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в начале марта суд Краснодара вынес приговор застройщикам за мошенничество на сумму 96 млн рублей.