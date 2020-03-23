В Тбилисском районе открыли детский сад с яслями

Краснодарский край

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В станице Тбилисской 23 марта открыли пристройку к детскому саду «Ласточка» с ясельными группами

Пристройка на 60 мест занимает площадь более 1,3 тыс кв. метров. В здании разместили пищеблок, медицинский кабинет и прачечную. Во дворе около новой части детсада поставили беседку и обновили асфальт. Кроме того, отремонтировали уже действующее здание детского сада, тротуар и парк.

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На строительство нового блока потратили более 50 млн рублей из краевого и районного бюджетов. В пресс-службе Тбилисского района уточнили, что это первый детский сад в районе, который готов принимать детей в возрасте от 1,5 месяцев. Дошкольное учреждение открыли в рамках нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

«Новый детский сад, новые игрушки, мебель — все это для наших малышей, для их комфортного и счастливого детства. Особое внимание в детском саду уделено безопасности», — отметил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Дети Детские сады Тбилисский район

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