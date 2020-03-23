Первый ледовый дворец Адыгеи собираются достроить в апреле

Адыгея

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В Адыгее заканчивают строительство первого в регионе спорткомплекса с ледовой площадкой

Сейчас специалисты закупили все необходимое оборудование, смонтировали его и апробировали, сообщили 20 марта в пресс-службе главы Адыгеи. Ледовый дворец хотят сдать уже в апреле, хотя планировалось завершить строительство в сентябре. Глава региона Мурат Кумпилов осмотрел арену и ознакомился с возможностями, созданными для комфорта спортсменов и болельщиков.

Напомним, спорткомплекс строят в Майкопе рядом с ФОКом «Оштен». Двухэтажное здание ледового дворца рассчитано на 300 посадочных мест, в том числе и для маломобильных групп населения. Комплекс предназначен для развития новых видов спорта — хоккея и фигурного катания. В нем будут проходить соревнования.

Общая площадь объекта составит 3 тыс. 660 кв. метров. Дворец будет разделен на четыре зоны: общественная зона для приема посетителей, организации процесса массового катания и отдыха посетителей; спортивная зона для организации спортивного и учебно-тренировочного процесса; административная и технические зоны.

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни». На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили более 262 млн рублей.

Майкоп Спортивное строительство Фигурное катание Хоккей

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