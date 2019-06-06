Экс-директор Краснодарской крайгосэкспертизы получил условный срок за выданные себе 25 млн рублей премий
Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении бывшего руководителя госучреждения, обвиняемого в растрате
Перед судом предстал экс-глава ГАУ «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» Виктор Сыромолотов.
«Сотрудники краевого управления ФСБ установили, что с 2008 по 2011 год Сыромолотов незаконно начислял себе премии и иные выплаты, чем причинил материальный ущерб бюджету на общую сумму более 25 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело в отношении экс-чиновника возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, с лишением права в течение двух лет занимать должности в органах власти.
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