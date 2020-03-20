Из-за аварии в Сочи без воды осталось около тысячи человек

Краснодарский край

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В Сочи утром 20 марта из-за аварии отключили холодную воду в домах жителей микрорайона Соболевка

Без водоснабжения остались около 1 тыс. абонентов на улицах Пятигорской, Земнухова, Лизы Чайкиной, Молодогвардейской, Тюленина, Шевцовой и Кошевого. Отключение произошло из-за аварии на водоводе диаметром 160 мм на улице Земнухова, сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал». 

Подвоз чистой питьевой воды организовали на улицу Молодогвардейскую, 2/5 (в районе магазина «Магнит»). 

Как писали Юга.ру, в июне 2019 года жителям более десяти сочинских поселков перекрыли воду из-за аварии на водозаборе в Лазаревском районе. 

Аварии Водоснабжение Сочи

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