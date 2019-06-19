Более 10 поселков Сочи осталась без воды из-за аварии
Жители более 10 поселков Сочи 18 июня остались без воды из-за аварии на водозаборе в Лазаревском районе
«18 июня в связи с внеплановыми работами на водозаборе на реке Шахе временно прекращено водоснабжение поселков Головинка, Вардане, Якорная Щель, Хобза, Беранда, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей Поле, Волковка», — говорится в сообщении МУП «Водоканал» Сочи в соцсетях.
Там отметили, что работы продлятся ориентировочно до 4 утра 19 июня, а восстановить водоснабжение полностью планируется к 15:00 19 июня.
К социально-значимым объектам воду уже подвозят, график будет опубликован позднее, добавили в «Водоканале».
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