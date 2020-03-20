Житель Кубани сгорел в машине после ДТП в Калмыкии

Краснодарский край, Вся Россия

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В Калмыкии 19 марта произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб житель Кубани

Авария случилась в 15:40 на трассе Волгоград — Элиста. По предварительным данным, житель Краснодарского края за рулем автомобиля ВАЗ-21099 ехал с юга на север, выехал на встречную полосу  и столкнулся с грузовой машиной Volvo под управлением жителя Ставропольского края.

В результате ДТП машины загорелись, на месте аварии погиб водитель легкового автомобиля, второй мужчина не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Калмыкии.

Напомним, в тот же день в центре Майкопа автомобиль врезался в троллейбус и загорелся. Пострадал один человек.

ДТП Полиция смерть

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