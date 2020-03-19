В Майкопе машина врезалась в троллейбус и загорелась

Адыгея

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В центре Майкопа 19 марта произошло ДТП с участием автомобиля и троллейбуса

Авария произошла в столице республики около 11:20 на пересечении улиц Жуковского и Курганной. Легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с троллейбусом и загорелся. По предварительным данным, пострадал пассажир легковой машины. Погибших нет.

Перебоев в работе общественного транспорта в связи с аварией нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Напомним, в середине февраля в Кущевском районе водитель погиб после того, как у его машины лопнуло колесо. Автомобиль врезался в дерево и загорелся.

ДТП Майкоп МЧС Пожары

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