В Краснодаре жителям для посадки раздадут 6 тыс. саженцев

Краснодарский край

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В разные округа Краснодара 19 марта привезли саженцы, которые раздадут жителям

Всего с начала весеннего этапа акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» в город пришло 9,3 тыс. саженцев. Из них 3,3 тыс. раздали жителям города. Еще 6 тыс. специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК 19 марта передали в округа, чтобы раздать жителям для высадки. Замгавы города Андрей Дорошев рассказал, что все дают безвозмездно: жители сами могут выбрать более подходящие для себя саженцы — и по видам деревьев, и по их состоянию.

Все саженцы в возрасте 3–4 года. Первая партия из 1,4 тыс. штук поступила в округа в начале марта. 

Напомним, акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев» состоит из двух этапов: весеннего и осеннего. Всего в 2020 году в краевой столице планируют высадить около 20 тыс. деревьев. Места для высадки растений власти выбирали вместе с активными жителями: в основном это внутридомовые территории, парки и скверы, объекты социальной сферы — школы и детские сады. В городе хотят высадить липы, тополя, ивы, клены, березы, церцисы, катальпы и рябины. Эти деревья лучше всего адаптированы к особенностям климата и почвы Краснодара, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Все, кто желает принять участие в озеленении, по возникающим вопросам могут обращаться в администрации внутригородских округов по телефонам:

Как писали Юга.ру, в начале ноября на улице Суворова в Краснодаре высадили 20 подросших саженцев груши, а также там планировали посадить 163 кустарника гибискуса. Тогда же в микрорайоне Гидростроителей на улице Гассия высадили 70 декоративных лип. Кроме того, в ноябре 2019-го в Анапе начали высаживать сосны и ели в рамках озеленительной акции.

Краснодар Растениеводство

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